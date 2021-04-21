Таможенники и военная разведка провели спецоперацию в Тюмени

Житель Тюмени нарушил закон, пытаясь продать военную технику Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Тюмени сотрудники таможни и военной контрразведки пресекли контрабанду военной техники. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе тюменской таможни. Жителю города, который хотел отправить товар в Казахстан, грозят тюрьма и штраф в миллион рублей.

«Тюменская таможня и сотрудники военной контрразведки пресекли пересылку военной техники — ранцевой радиостанции „Р-105М“ „Парус“. Житель Тюмени продавал ее через сайт объявлений. Он был задержан во время оформления посылки, которую хотел отправить в Казахстан», — рассказали URA.RU в пресс-службе тюменской таможни.

Экспертиза показала, что подобные станции выпускались с 1967 по 1986 год. Их использовали для обмена информацией на низких радиочастотах. Товар относится к военной технике связи и все еще актуален, а значит — его нельзя перевозить за границу.

Продавцу предъявлено обвинение в контрабанде. Ему грозит до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.