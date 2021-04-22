Источники: Россия не откроет границы до конца майских праздников

Россия не будет возобновлять авиасообщение с какими-либо государствами до конца майских праздников. Об этом сообщают источники.
«РФ не планирует возобновлять авиасообщение с новыми странами как минимум до конца майских праздников», — пишет ТАСС со ссылкой на инсайдеров. До этого в СМИ появлялись данные о скором возобновлении чартерных рейсов в Египет.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что вопрос о возобновлении полетов в Египет практически решен. Позднее информацию подтвердили в посольстве Египта в Москве. Там отмечали, что конкретной даты возобновления авиасообщения нет.
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