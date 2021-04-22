Источники: Россия не откроет границы до конца майских праздников

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Открытия границ с другими государствами не планируется до середины мая, говорят источники Фото:
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Россия не будет возобновлять авиасообщение с какими-либо государствами до конца майских праздников. Об этом сообщают источники.

«РФ не планирует возобновлять авиасообщение с новыми странами как минимум до конца майских праздников», — пишет ТАСС со ссылкой на инсайдеров. До этого в СМИ появлялись данные о скором возобновлении чартерных рейсов в Египет.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что вопрос о возобновлении полетов в Египет практически решен. Позднее информацию подтвердили в посольстве Египта в Москве. Там отмечали, что конкретной даты возобновления авиасообщения нет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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