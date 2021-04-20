В Египте подтвердили возобновление чартеров из России

Посольство Египта в Москве подтвердило, что в ближайшее время чартерное авиасообщение между Россией и египетскими курортами Шарм-эш-Шейхом и Хургадой будет возобновлено. Об этом заявил советник по СМИ египетской дипмиссии Ахмед Абдель Моэз.
«В ближайшее время (авиасообщение возобновится — прим. ред.), но конкретной даты еще нет», — подтвердил он. Слова советника приводит РИА «Новости».
Ранее о возобновлении чартерных рейсов между двумя странами сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. По этой информации, россияне могут полететь на отдых в Египет уже во второй декаде мая. Однако в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 еще не принято решение об этом, пишет RT.
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