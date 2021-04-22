В Кургане чиновники отказались возвращать премии

Премии, полученные курганскими чиновниками, ревизоры федерального казначейства признали незаконными Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

До решения суда по спорным премиям курганские чиновники не будут их возвращать в федеральный бюджет. Такое решение принял арбитражный суд по ходатайству департамента здравоохранения.

«Наложить запрет на действия Управления федерального казначейства по Курганской области по бесспорному списанию с бюджета Курганской области, лицевого счета департамента здравоохранения бюджетных средств в размере 151 285, 92 руб. в рамках исполнения представления Управления федерального казначейства… …до вступления в законную силу судебного акта», — говорится на сайте суда.

Казначейство посчитало, что правительство необоснованно выдало премии двум специалистам депздрава. Основанием стало то, что они не относятся к числу управленцев, которым выделены федеральные деньги на премии по итогам работы за 2019 год. Правительство с предписанием ревизоров не согласилось. Теперь оспаривают его в суде. В правительство и федеральное казначейство направлены запросы. На момент публикации ответы не поступили.

Ранее URA.RU сообщало, что арбитражный суд рассматривает аналогичное дело. Там речь идет, по мнению ревизоров, о незаконных премиях семи сотрудникам правительства на сумму около 245 тысяч рублей. Специалисты, получившие премии, не входили в региональную управленческую команду, которой предназначались федеральные средства.