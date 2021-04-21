Спикер Екатеринбургской думы Игорь Володин пошел на праймериз в свердловское заксобрание Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Спикер Екатеринбургской гордумы Игорь Володин выдвинулся на праймериз «Единой России» по определению кандидатов в депутаты свердловского заксобрания. Как сообщили URA.RU в региональном исполкоме партии, он намерен бороться за место в списке кандидатов от Орджоникидзевской территориальной группы.

«Подал документы Игорь Володин. В Законодательное Собрание по Орджоникидзевской терргруппе», — проинформировал замглавы исполкома — начальник пресс-службы Максим Бестфатер. «Моя цель: поддержать своих коллег, которые будут работать в парламенте, поддержать социальную сферу, в частности строительство. Вернуться в заксобрание планов нет», — прокомментировал Игорь Володин. Ранее источник, близкий руководству свердловского отделения партии «Единая Россия», утверждал, что на предстоящих выборах Володин будет работать на раскрутку Смирнова, который заявился одномандатником по Орджоникидзевскому округу.

Спикер Екатеринбургской думы уже был областным депутатом — он победил на выборах в Орджоникидзевском одномандатном округе в 2016 году. Однако в 2018 году Игорь Володин получил мандат депутата гордумы, и был избран ее главой. Его мандат в заксобрании достался Владимиру Смирнову. Праймериз по отбору кандидатов в депутаты от ЕР состоятся в конце марта, выборы в областной парламент — 19 сентября.