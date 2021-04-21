21 апреля 2021
20 апреля 2021

Власти ЯНАО закрывают главную переправу региона

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Ледовая переправа Салехард - Лабытнанги. 13 апреля 2017 г, ледовая переправа, катера на воздушной подушке
До 24 апреля проезд по переправе Салехард-Лабытнанги разрешен полноприводным автомобилям Фото:

К концу недели закроется главная ледовая переправа между Салехардом и Лабытнанги (ЯНАО). Об этом сообщает окружной департамент дорожного хозяйства.

«С 00:00 часов 24 апреля движение по ледовой переправе закрывается для всех видов транспорта», — сообщили в пресс-службе департамента. Закрытие переправы связано с невозможностью дальнейшего содержания переправы в нормативном состоянии. До конца недели движение на ней разрешено полноприводным автомобилям массой до 25 тонн.

В ведомстве добавили, что с 24 апреля ежедневно с 06:45 до 23:00 перевозку пассажиров будут осуществлять два судна на воздушной подушке «Нептун-23». Проезд в одну сторону для взрослого человека составит 140 рублей, для ребенка 70, а багаж до 10 кг — 14 рублей. В департаменте отметили, что это самое раннее закрытие переправы за последние пять лет. В 2016 году переправа закрылась 26 апреля.

Ранее URA.RU сообщало, что на водоемах округа начался опасный период — разрушение льда. В ЯНАО закрываются все зимники, а жителей предупреждают об опасности нахождения на тонком льду.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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