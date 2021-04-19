19 апреля 2021
18 апреля 2021
17 апреля 2021

В МЧС ЯНАО предупредили жителей об опасном периоде

© Служба новостей «URA.RU»
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Распиловка льда около Курганского гидроузла, тобол, река, дамба, водоем, весна, дамба кургана, рыбалка весной, лед
На этой неделе в округе ожидается плюсовая температура Фото:

На водоемах ЯНАО начался самый опасный период — разрушение льда из-за потепления. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по округу.

«На водоемах округа наступил период разрушения льда. Этому активно способствуют плюсовые дневные температуры, весеннее солнце, ветреная погода и осадки. Выходить на лед становится все опаснее», — говорится в отчете на сайте ведомства. В МЧС отмечают, что правилами безопасности особо пренебрегают рыбаки, которые рыбачат на тонком льду.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в некоторых районах округа температура поднимется до плюсовой даже в ночное время суток. На этой неделе на территории Ямала ожидается потепление до +8 градусов, но местами температура может опуститься до -7 градусов без осадков. «Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, в отдельных районах 17 м/с», — сообщается в прогнозе на сайте УГМС.

В связи с потеплением в округе закрыты все ледовые дороги, кроме Коротчаево — Красноселькуп, которая открыта с ограничениями. По переправе Салехард — Лабытнанги разрешено движение только полноприводным автомобилям массой до 25 тонн. Из-за распутицы на этой дороге закрыли автобусный маршрут, из-за чего многие жители не могут добраться в соседний город.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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