В МЧС ЯНАО предупредили жителей об опасном периоде

На этой неделе в округе ожидается плюсовая температура Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На водоемах ЯНАО начался самый опасный период — разрушение льда из-за потепления. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по округу.

«На водоемах округа наступил период разрушения льда. Этому активно способствуют плюсовые дневные температуры, весеннее солнце, ветреная погода и осадки. Выходить на лед становится все опаснее», — говорится в отчете на сайте ведомства. В МЧС отмечают, что правилами безопасности особо пренебрегают рыбаки, которые рыбачат на тонком льду.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в некоторых районах округа температура поднимется до плюсовой даже в ночное время суток. На этой неделе на территории Ямала ожидается потепление до +8 градусов, но местами температура может опуститься до -7 градусов без осадков. «Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, в отдельных районах 17 м/с», — сообщается в прогнозе на сайте УГМС.

В связи с потеплением в округе закрыты все ледовые дороги, кроме Коротчаево — Красноселькуп, которая открыта с ограничениями. По переправе Салехард — Лабытнанги разрешено движение только полноприводным автомобилям массой до 25 тонн. Из-за распутицы на этой дороге закрыли автобусный маршрут, из-за чего многие жители не могут добраться в соседний город.