Скульптура была посвящена солдатам гражданской войны (архивнео фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Катайске (Курганская область) военный мемориал, посвященный солдатам гражданской войны, после реставрации изменился до неузнаваемости. Из-за этого его закрыли баннером с первоначальным изображением мемориала. Данная информация была размещена 22 апреля в группе соцсети «ВКонтакте» «Типичный Катайск».

«Вместо старого изуродованного барельефа администрация на мемориале славы установила баннер — копию оригинала 1973 года», — указано в сообщении. К посту была прикреплена фотография баннера.

Кое-кто из горожан заметил, что на баннере лица воинов помолодели, а у некоторых из них пропали усы. «Захотелось просто разрыдаться. <…> Если меня не обманывают глаза, то изображение подвергнуто нелепой обработке в фотошопе», — написала пользователь Надежда Осинцева.

«В настоящее время памятник, требующий ремонта, закрыт баннером с первоначальным изображением этого мемориала», — объяснили в комментариях представители районной администрации. Власти добавили, что мэрия готовит заявку на включение мемориала в программу восстановления памятников.

В марте горожане раскритиковали современный вид барельефа, открытого в 1973 году, который сильно изменился после ремонта и реставраций. Скульптура, по словам мэрии, изменилась из-за недолговечных материалов и погодных условий.

По мнению главы региона Вадима Шумкова, скульптуру реставрировали по принципу «я тебя слепила из того, что было». Скульптор Александра Галяминских, считает, что барельеф полностью утратил внешний вид.

Так выглядел мемориал 22 апреля Фото: соцсеть «ВКонтакте» «Типичный Катайск»

Так менялся барельеф с 1973 года Фото: соцсеть «ВКонтакте» «Типичный Катайск»