21 апреля 2021

Бизнесмены Кургана массово судятся с мэрией из-за магазинов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, администрация города, площадь в кургане, город курган, памятник ленина
Курганские бизнесмены судятся с мэрией Фото:

Владельцы небольших магазинов в Кургане массово судятся с мэрией. Около 10 человек в этом году оспаривают снос павильонов и отказы в продлении аренды земли под нестационарные торговые объекты (НТО). Информация размещена на сайте арбитражного суда Курганской области.

Иски бизнесмены подают в адрес департамента экономического развития, предпринимательства и торговли администрации Кургана. По ряду объектов судьи временно запретили мэрии сносить павильоны. «Запретить департаменту осуществлять в любой форме действия, направленные на демонтаж нестационарного торгового объекта», — говорится в определениях.

Предприниматели считают, что долгие годы они арендовали землю под павильонами, своевременно платили в бюджет, поэтому имеют право и дальше торговать. Инсайдер из числа бизнесменов поделился с URA.RU мнением, что администрация поставила ранее условия, которые они не могут соблюсти. «Всех владельцев НТО обязали сделать облицовку объекта профилированным листом. Однако стоит это не маленьких денег. Поэтому 70% владельцев павильонов, узнав о цене, говорят, что у них нет таких денег. Вероятно, с теми, кто отказывается модернизировать НТО, договоры расторгают», — считает предприниматель.

Мэрия в августе 2020 года собирала владельцев НТО и говорила о необходимости обновить фасады. Они должны соответствовать утвержденным требованиям. Внешний вид при этом должен быть согласован со специальной комиссией. Запрос направлен в пресс-службу администрации. На момент публикации ответ не поступил. Контактных телефонов предпринимателей, подавших иски, в распоряжении редакции нет.

URA.RU писало, что мэрия хочет убрать два магазина-павильона, расположенные вблизи остановок «ОАО „Синтез“ и „Садоводство ‚Автомобилист‘. Предприниматель Зоя Шатрова не согласилась с решением мэрии и обратилась в суд.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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