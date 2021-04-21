Глава Сургута Андрей Филатов намерен увеличить число замов из Лангепаса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургута Андрей Филатов предложил занять пост вице-мэра по ЖКХ чиновнице из Лангепаса — Марие Ваньковой. Эту информацию URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В Лангепасе она занимала должность замглавы города по ЖКХ, архитектуре и градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству. Но уже уволилась и теперь готовится к переезду в Сургут», — прокомментировал инсайдер.

В мэрии Лангепаса подтвердили информацию об увольнении Ваньковой. «Она работала сегодня последний день», — прокомментировали в управлении общественных связей мэрии Лангепаса. В управлении массовых коммуникаций Сургута не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что нынешний замглавы Сургута по ЖКХ Николай Кривцов в своей должности 23 апреля дорабатывает последний день. Таким образом, в городской администрации может появиться третий зам из Лангепаса. Уже сейчас в мэрии работают Людмила Батракова и Михаил Гуменюк.