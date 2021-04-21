Мэр Екатеринбурга озвучил ведущим застройщикам свои правила игры

Для Алексея Орлова это была первая общая встреча с крупнейшими застройщиками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обнулил конфликт мэрии с пулом крупнейших застройщиков города. По предварительным данным URA.RU, это итог закрытой встречи, которая прошла в кабинете градоначальника 22 апреля. Как сообщил один из источников, Орлов и его новый зам по стройке Рустам Галямов дали понять девелоперам, что готовы к конструктивной работе с ними.

«[Обсудили] общие принципы взаимоотношений, рассмотрения [строительных] проектов, внесений изменений в Генплан, создание совместных рабочих групп. Для нас главное было достичь договоренностей по принципам взаимодействия [с новой командой в администрации]. [При экс-мэре Александре Высокинском] застройщики жаловались на затягивание сроков [подготовки граддокументации], на формализм в процедурах. Мы условились, что эти процессы должны настроиться на нормальный лад», — поделился собеседник агентства.

Пресс-служба горадминистрации подтвердила, что застройщики и власти «сделали очередной шаг навстречу друг другу». Бизнес-сообщество в кабинете Орлова представляли семь человек — совладелец «Малышева-73» Игорь Заводовский, президент «Синары-Девелопмент» Александр Пумпянский, глава «НКС-Девелопмент» Сергей Лекомцев (близкий к экс-вице-губернатору Владимиру Тунгусову), глава «ЛСР. Недвижимость-Урал», депутат гордумы Екатеринбурга Владимир Крицкий, топ-менеджер «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин, заместитель гендиректора «Форум-групп» Сергей Мямин и глава «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников. Последние трое, по данным URA.RU, зимой были кандидатами на пост заместителя Орлова.

Эта встреча с застройщиками стала первой для Орлова после его вступления в должность мэра (хотя с некоторыми из них он уже встречался в частном порядке). Отношения с командой Высокинского у бизнесменов не складывались. Чиновники заявляли о желании навести порядок в строительной и земельной сферах, а застройщики обвиняли горадминистрацию в злоупотреблении полномочиями и интригах. В итоге в октябре 2020-го гильдия объявила о разрыве контактов с «серым домом».

Обновлено в 18:30: в третий абзац добавлен комментарий пресс-службы горадминистрации