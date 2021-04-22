Ветеран свердловской политики не стал работать на «Единую Россию»

Ефим Гришпун отказался поднимать авторитет ЕР в Первоуральске Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

«Единая Россия» ищет политиков, поделятся с партией своим рейтингом в Первоуральском избирательном округе на выборах в свердловское заксобрание. Как сообщил источник URA.RU, близкий руководству регионального отделения партии, с авторитетными единороссами возникли проблемы.

Партийцы обращались даже к 85-летнему совладельцу ОАО «Первоуральский динасовый завод «ДИНУР» Ефиму Гришпуну, который до сих пор пользуется большим авторитетом в городе. «Предлагали выдвинуться Гришпуну, но он отказался», — рассказал собеседник агентства. По замыслам модераторов кампании, Гришпун должен был вытянуть список территориальной группы, по которому в заксобрание планируется провести главу фракции ЕР в нынешнем созыве областного парламента Елену Чечунову. Она не пользуется популярностью в округе, делится источник.

Елена Чечунова подтвердила свое намерение выдвигаться на праймериз. На момент публикации с Гришпуном связаться не удалось. В исполкоме «Единой России» не стали комментировать информацию о переговорах с ним. «Срок окончания приема документов на предварительное голосование — 29 апреля. 30 апреля мы огласим окончательный список кандидатов. В Первоуральском округе уже есть претенденты и мы ожидаем, что заявятся еще люди. Анонсировать намерения каких-то заметных персон местной политики мы не можем, поскольку решения о выдвижении могут принять только сами кандидаты», — сказал замглавы исполкома — начальник пресс-службы Максим Бестфатер. Праймериз состоятся в последнюю неделю мая, выборы в областной парламент — 19 сентября.

Ефим Гришпун избирался в свердловское заксобрание в 2011 году. Вместе с сыном Вадимом он владеет 44,5%-ным пакетом акций ОАО «Первоуральский динасовый завод «ДИНУР».