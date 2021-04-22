В Чехии ответили на невыполнение Россией ультиматума

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Научно-технический совет корпорации
Часть штата российских дипломатов в Чехии отправятся на родину Фото:

Чехия сократила количество российских дипломатов, находящихся в посольстве в Праге с 27 до 5. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек. Также в Россию отправят часть штата технических служащих посольства.

«Мы ограничиваем число дипломатов в российском диппредставительстве в Праге», — цитирует ТАСС Кулганека. Он рассказал, что это связано с высылкой 20 дипломатов из посольства Чехии в Москве.

Кулганек заявил, что сотрудники российского посольства должны покинуть Чехию до конца мая. Таким образом, на родину должны отправиться 22 дипломата и часть штата технических работников. Эта мера принята, чтобы уравнять число сотрудников посольств Чехии и России.

Ранее власти Чехии поставили РФ ультиматум, согласно которому около 60 сотрудников российского посольства покинут Чехию, если Москва не вернет чешских дипломатов в Россию. В Кремле назвали такое поведение властей Чехии истерикой, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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