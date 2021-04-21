В ХМАО сорваны сроки строительства объекта, обещанного Комаровой

Пока в память о погибших в аварии детях в Нефтеюганске установлен только памятник Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

В Нефтеюганске сорваны сроки возведения центра акробатики, который обещала горожанам построить губернатор Югры Наталья Комарова. Подрядчиком выступает компания «СМУ-18» из Екатеринбурга. Эту информацию URA.RU подтвердила замглавы города Елена Абрамова.

Чиновница рассказала, что мэрия находится с подрядчиком на стадии расторжения договора. «Последние полгода стройка не велась. Готовность объекта не превышает одного процента. Подрядчик заявляет, что в ходе строительства вскрылись работы, которые не были предусмотрены проектом. Мы предлагали расторжение контракты по соглашению сторон. Но строители хотят судиться, что в свою очередь мешает нам заново объявлять аукцион и искать другую строительную фирму», — прокомментировала замглавы Нефтеюганска.

Она также добавила. что судебные разбирательства могут затянуться в теории до полутора лет. Но мэрия будет прилагать все усилия, чтобы решить этот вопрос быстрее. По первоначальным планам объект должен был быть готов летом 2022 года. Его стоимость оценивается в 1,3 млрд рублей. По телефонам, указанным в свободном доступе, в строительной компании «СМУ-18» не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что глава региона обещала построить центр акробатики в Нефтеюганске на одной из встреч с родителями детей, пострадавших в страшной аварии на трассе в 2016 году. В ДТП погибли 12 человек, среди них 10 юных спортсменов из Нефтеюганска.