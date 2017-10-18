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18 октября 2017
17 октября 2017
16 октября 2017
19:19  18 октября 2017 0

В ХМАО в память о погибших в ДТП детях появится новый спорткомплекс

Визит Комаровой. Сургут, комарова наталья
Губернатор Комарова встретилась с семьями погибших и пострадавших в страшной аварии детейФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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В Нефтеюганске построят центр акробатики. Об этом стало известно во время встречи губернатора Югры Натальи Комаровой и родителей детей, которые погибли в ДТП под Ханты-Мансийском в декабре 2016 года, сообщили «URA.RU» в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Встреча началась именно с обсуждения проекта строительства спортивного центра. Новый спортзал, предположительно, будет возведен на набережной в центре Нефтеюганска. Стоимость проекта — 500 млн рублей. Рассматривается несколько вариантов финансирования — в рамках адресной инвестпрограммы Югры, на условиях государственно-частного партнерства или по концессионному соглашению при наличии частного инвестора.

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Родители погибших и пострадавших детей во время встречи с губернатором также предложили наградить тех, кто спасал юных спортсменов, и выразили благодарность за помощь Натальи Комаровой и регионального правительства в первые часы трагедии. Они также рассказали, что власти ХМАО помогли погасить ипотечные кредиты — Наталья Комарова лично переговорила с представителями банков, в которых семьями пострадавших были взяты ипотечные займы. Ни один банкир не отказал, а кредиты были погашены за собственные средства финансовых организаций.

Ранее с родителями погибших и пострадавших детей встречался глава СКР Александр Бастрыкин. После визита в ХМАО он потребовал пересмотреть дело, в том числе решить вопрос о привлечении чиновников, ответственных за перевозку детей и организацию соревнований, с которых возвращались нефтеюганские дети. О ситуации в ХМАО в эфире «Первого канала» также рассказывала детский омбудсмен Анна Кузнецова, пообещавшая помощь родственникам жертв трагедии.

Напомним, автобус, перевозивший юных акробатов из Нефтеюганска, столкнулся с грузовиками — погибли 12 человек, в том числе 10 детей. Более 20 получили травмы.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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