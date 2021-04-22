В рейтинге миллиардеров Forbes сменился лидер

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов возглавил список миллиардеров Forbes. Соответствующая информация опубликована на сайте журнала.
«Алексей Мордашов занял первое место в списке Forbes», — сообщили аналитики журнала. Его состояние оценивается в 29,1 млрд долларов.
Второе место занял президент компании «Норильский никель» Владимир Потанин. В прошлом году он был лидером списка, а сейчас его состояние оценивается в 27 млрд долларов. На третьем месте оказался председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. У него на момент составления списка было 26,2 млрд долларов.
Председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг за 2020 год сократил свое состояние. Он опустился на 20 строчку списка Forbes.
Ранее сообщалось, что основатель мессенджера Telegram и социальной сети «Вконтакте» Павел Дуров попал в топ-10 миллиардеров России. Он занял 9 место в списке Forbes.
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