Депутат Миронов выступил против длинных выходных в мае

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил против введения выходных с 1 по 10 мая в России. Об этом он заявил URA.RU. Миронов назвал недостатки долгих выходных.
Ранее сообщалось, что Минтруд рассматривает возможность увеличить майские каникулы, сделав выходными днями с 1 по 10 мая. Там отметили, что окончательного решения еще не принято.
«Я не уверен, что нужно делать столь длительные каникулы в масштабах всей страны. Все-таки 10 дней паузы — это серьезный срок. Многим людям требуются услуги государственных органов и учреждений, которые в эти дни будут закрыты. Как, к примеру, и многие банки», — приводит URA.RU высказывание Миронова его пресс-служба.
Миронов считает, что длительные выходные в мае возможны, если сократить количество нерабочих дней в январе. Он рассказал, что долгие выходные могут негативно сказаться на экономике РФ. «Поэтому я предлагаю не делать длинные выходные, а просто перенести несколько дней с январских праздников на май», — добавил он.
Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU предложил сократить новогодние праздники и увеличить количество выходных в мае. Он считает, что это не принесет ущерба экономике РФ.
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