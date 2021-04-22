Онищенко предложил способ увеличить майские праздники

Увеличение майских праздников даст россиянам больше времени на заслуженный отдых, уверены депутаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Увеличение числа выходных в мае должно пройти за счет сокращения новогодних праздников. С таким заявлением в беседе с URA.RU выступил депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

«Удлинять майские выходные можно только за счет сокращения новогодних праздников. Тогда в этом будет логика. В мае у людей будет возможность больше заниматься делами на даче, а не лежать на диване после Нового года. Однако просто увеличивать майские праздники нельзя — с таким количеством нерабочих дней некому будет экономикой заниматься», — сказал URA.RU Онищенко.

Коллегу поддержал член комитета Думы по труду и соцзащите Олег Шеин. «Мы приветствуем работу по переносу части новогодних выходных на май. Длинные выходные в январе выгодны только элите, летающей в Куршавель. А график нерабочих дней нужно формировать для большинства. Хорошо, что Минтруд занялся этим вопросом», — заявил URA.RU Шеин.

Ранее министр труда Антон Котяков заявил, что Минтруд рассматривает возможность увеличения продолжительности майских праздников. Он подчеркивал, что окончательного решения еще не принято. Россияне в соцсетях, при этом, не увидели смысла в таком решении и отметили, что не все граждане увлекаются садоводством и шашлыками.