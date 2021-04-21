Минтруд работает над новыми выходными для россиян

Минтруд не исключает, что майских праздников в России станет больше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минтруд России рассматривает возможность увеличения майских праздников. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

«Минтруд РФ рассматривает предложения увеличить майские праздники», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на Котякова. Министр отметил, что конкретных решений пока не принято.

При этом майские праздники в 2021 году будут самыми короткими за последние годы. Выходными будут 1—3 мая, а также 8—10 мая.