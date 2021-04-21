21 апреля 2021

Минтруд работает над новыми выходными для россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Майская прогулка 2018. Екатеринбург, площадь кирова, женщина, гербалайф, herbalife
Минтруд не исключает, что майских праздников в России станет больше Фото:

Минтруд России рассматривает возможность увеличения майских праздников. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

«Минтруд РФ рассматривает предложения увеличить майские праздники», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на Котякова. Министр отметил, что конкретных решений пока не принято.

При этом майские праздники в 2021 году будут самыми короткими за последние годы. Выходными будут 1—3 мая, а также 8—10 мая.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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