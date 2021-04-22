Свердловские политики обсуждают раскол в команде идеологов

Говорят, политтехнологи не договорились об условиях совместной работы (сами они это отрицают) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В свердловской политтусовке обсуждается конфликт внутри группы политтехнологов, отвечающих за результат «Единой России» на выборах в Госдуму и заксобрание. По словам собеседника агентства во властных структурах, за последние недели состав команды идеологов обновился. При этом сами участники процесса опровергают наличие каких-либо противоречий внутри регионального штаба.

В январе URA.RU анонсировало, что курировать выборы в Свердловской области будут пять специалистов — советник губернатора Евгения Куйвашева Ренат Хазеев, Георгий Гаврилов, Алексей Швайгерт, Алексей Князев и Александр Козенцев. «Однако со временем в штабе возникло недопонимание, и Козенцев (вместе с супругой Натальей Палагиной) и Князев уехали работать на территории [присутствия] УГМК. А к Хазееву, Швайгерту и Гаврилову присоединился [политконсультант Алексей] Щербаков», — описал ситуацию источник. Другой собеседник агентства не назвал причину предполагаемого конфликта, но допустил, что дело в финансах.

В то же время два источника URA.RU, близких к штабу, говорят о другом. «В технологической (не путать с организационной) группе никаких расколов и проблем нет. То, что коллеги помогают [кандидатам] в ряде одномандатных округов, это их опциональная история, они самостоятельно распределяют свои силы», — сказал собеседник агентства. Еще один источник подчеркнул, что праймериз «Единой России», поскольку отличаются от основных выборов, не предполагают постоянного присутствия на совещаниях всех представителей штаба.

«Это не так, потому что мы сотрудничаем с [региональным] штабом, обсуждаем некоторые методологические вопросы, корректируем подходы», — сказал URA.RU Алексей Князев, отвечая на вопрос, есть ли конфликт среди политконсультантов. Нынешний фронт работы Князев раскрывать не стал — из соображений профессиональной этики. Алексей Швайгерт и Георгий Гаврилов от комментариев по теме воздержались. Дозвониться до Александра Козенцева и Рената Хазеева не удалось.