Свердловские власти поставили на пятерых политтехнологов

В ближайшее время свердловские власти получат от Москвы установку по желаемому результату для «Единой России» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За результат «Единой России» на выборах в Госдуму и Заксобрание в 2021 году в Свердловской области с большой долей вероятности будут отвечать пятеро политтехнологов. Как сообщил источник URA.RU, знакомый с предварительными итогами переговоров, в списке — советник губернатора Евгения Куйвашева Ринат Хазеев, Георгий Гаврилов, Алексей Швайгерт, Алексей Князев и Александр Козенцев. Источник на рынке политконсалтинга отмечает: эта команда, хоть и является достойной, таит в себе опасное противоречие.

«Список „Единой России“ и некоторых кандидатов на выборах в Госдуму и Заксобрание от партии власти, скорее всего, отдадут Хазееву, Швайгерту, Князеву, Гаврилову и Козенцеву. Они уже присутствовали на штабах по подготовке к выборам», — поделился инсайдер в резиденции главы региона, отметив, что, по его данным, распределения территорий и кандидатов между экспертами еще не было.

Названные эксперты уже участвуют в закрытых штабах по выборам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Источник URA.RU на рынке политконсалтинга назвал этот пул технологов «сильным», но обратил внимание, что в него заложен конфликт: «Ввиду серьезных аппаратных позиций Хазеева и Козенцева (его считают приближенным к вице-губернатору по внутренней политике Сергею Бидонько — прим. ред.) между ними могут возникнуть серьезные противоречия по поводу того, кто будет принимать ключевые решения и отвечать за распределение бюджетов внутри штаба. Разногласия могут угрожать результату, который потребует федеральный центр». Хазеев и Козенцев на момент публикации не ответили на звонки корреспондента.

Каждый из названных технологов имеет богатый бэкграунд. Близкий к главе региона Ринат Хазеев — один из участников легендарного политтехнологического альянса конца 1990-х-начала 2000-х «Бакстеры». В 2020 году он отвечал за продвижение поправок в Конституцию РФ на Среднем Урале (в итоге их поддержали 65,99% избирателей при невысокой относительно других регионов явке в 51%). Осенью 2020 года Хазеев готовил конфигурацию на важных для губернатора довыборах в гордуму Екатеринбурга по двум округам. Хоть и со скандалом, ему удалось обеспечить победу в праймериз «Единой России» прогубернаторским кандидатам Антону Швалеву и Виталию Чачину.

За плечами у Алексея Швайгерта — несколько кампаний в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для Александра Козенцева последней крупной кампанией в Свердловской области были довыборы в Госдуму по Серовскому округу в 2019 году. В них победил биатлонист Антон Шипулин, набравший более 40% голосов. На выборах в Госдуму в 2016 году Козенцев вел кампанию Сергея Бидонько на той же территории (итог — победа с 43,64% голосов).

Несмотря на то, что на выборах в гордуму Екатеринбурга в 2018 году Швайгерт вместе с Хазеевым продвигал ориентированный на Куйвашева список «Единой России», в последнее время его все больше ассоциируют с Южным Уралом. Так, в 2019 году Швайгерт работал в избирательном штабе губернатора Алексея Текслера (набрал в итоге порядка 70% голосов), а в 2020-м — вел кампанию «Единой России» на выборах в региональное заксобрание. По их итогам партия взяла 43 места из 60. В разговоре с URA.RU эксперт подчеркнул, что говорить о каких-либо договоренностях с командой Куйвашева на 2021 год преждевременно: «Про такую комбинацию специалистов я слышу впервые. Что касается меня, то со мной разговаривали о моих планах на выборы, но не более того. Рынок [политконсалтинга] широкий, предложений достаточно много. Я сейчас, что называется, в поиске».

Алексея Князева называют товарищем бывшего вице-мэра Екатеринбурга, политтехнолога Екатерины Куземки. В 2018 году он работал с прогубернаторскими кандидатами от «Справедливой России» на выборах в гордуму Екатеринбурга («СР» в итоге получила шесть мандатов из 36). В 2019 году Князев трудился в штабе врио губернатора Оренбургской области, бывшего свердловского премьера Дениса Паслера (победил на выборах с 65,94% голосов и избавился от приставки «и.о.»). Князев пока так же осторожен в высказываниях: «На данный момент никаких решений, договоренностей нет. Рано о чем-либо говорить — еще январь не закончился».

Георгий Гаврилов в 2018 году помог избраться нескольким кандидатам от «ЕР» в думу Екатеринбурга. На выборах в Заксобрание в 2016 году эксперт так же работал с «Единой Россией» (тогда за партийный список проголосовали 40,26% избирателей). Гаврилов пока не комментирует свое участие в выборах в 2021 году.