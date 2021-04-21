Пермяки 8 лет живут в условиях экологической катастрофы

Продуктами нефтепереработки загрязнены сотни гектар почвы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ЗАТО Звездный (Пермский край) не могут устранить последствия экологической катастрофы. Негативное воздействие оказывается на местных жителей, которые проживают в районе загрязнения. Об этом говорится в документе, который размещен на сайте Минприроды РФ. Продукты нефтепереработки были сброшены в почву и реку в окрестностях ЗАТО бывшей воинской частью несколько лет назад.

«Земли, загрязненные нефтепродуктами в период дислокации воинских частей Министерства обороны Российской Федерации на территории ЗАТО Звездный (территория военного городка № 3): площадь — 2,194 га», — отмечается в документе. Общее количество населения, испытывающего негативное воздействие из-за сброса нефтепродуктов, составляет 9300 человек, еще 13 тысяч человек находятся под угрозой негативного воздействия.

В минприроды Пермского края URA.RU пояснили, что по заказу администрации ЗАТО Звездный была разработана проектно-сметная документация на устранение последствий загрязнения. Однако она не прошла проверку государственной экологической экспертизы и отправлена на доработку в апреле этого года.

«После получения положительного заключения государственной экологической экспертизы и экспертизы достоверности сметной стоимости, материалы будут направлены в Минприроды РФ для получения федерального софинансирования на выполнение работ по ликвидации объекта», — пояснили в пресс-службе минприроды. Ориентировочный срок ликвидации последствий экологической катастрофы — 2023 год. Стоимость работ оценивается в 380 млн рублей.

В 2013 году прокуратура выяснила, что в реку и почву в ЗАТО Звездный было сброшено 500 тонн мазута. В загрязнении обвинили военных бывшей воинской части, которая дислоцировалась в ЗАТО. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Местная администрация расчитывала, что Минобороны ликвидирует мазутные загрязнение к 2020 году. URA.RU направило запрос в пресс-службу ЦВО, попросив прокомментировать указанную информацию.