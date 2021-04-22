В соцсетях посмеялись над законом о навозе в РФ. «Теперь строго по ГОСТу»

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Стихийный рынок. Нижневартовск, навоз, мешки, ценник
Пользователи Twitter посмеялись над разработкой законопроекта о навозе Фото:

Пользователи соцсетей удивились новости о разработке законопроекта, который будет регулировать обращение навоза. Соответствующие реакции они выложили в своих twitter-аккаунтах.

Ранее в Совфеде РФ сообщили о разработке законопроекта, регулирующий технологию обращения с навозом. В ведомстве отметили, что этот закон поможет жителям сел. Пользователи Twitter посмеялись над инициативой.

Некоторые вспомнили цитату писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

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Другие сыронизировали над важностью закона о навозе.

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Некоторые в шутку заявляют о необходимости определения сущности навоза.

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Пользователи считают, что стандарты по отношению к удобрению ужесточатся.

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Некоторые пошутили над значимостью закона.

Ранее производители молока попросили снизить требования к использованию навоза. Сейчас для обращения с ним необходима лицензия, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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