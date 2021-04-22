Пользователи соцсетей удивились новости о разработке законопроекта, который будет регулировать обращение навоза. Соответствующие реакции они выложили в своих twitter-аккаунтах.
Ранее в Совфеде РФ сообщили о разработке законопроекта, регулирующий технологию обращения с навозом. В ведомстве отметили, что этот закон поможет жителям сел. Пользователи Twitter посмеялись над инициативой.
Некоторые вспомнили цитату писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова.
Другие сыронизировали над важностью закона о навозе.
Некоторые в шутку заявляют о необходимости определения сущности навоза.
Пользователи считают, что стандарты по отношению к удобрению ужесточатся.
Некоторые пошутили над значимостью закона.
Ранее производители молока попросили снизить требования к использованию навоза. Сейчас для обращения с ним необходима лицензия, передает «Национальная служба новостей».
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