В Совфеде разработают законопроект о навозе

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Стихийный рынок. Нижневартовск, навоз, ценник
Новый законопроект будет регулировать обращение с навозом Фото:

В Совете Федерации планируют разработать проект, который будет регулировать обращение с навозом. Об этом заявили в бюджетном комитете.

«Мы сейчас в Совете Федерации пытаемся разработать законопроект, который регулировал бы обращение навоза. Потому что отбиться без этого документа становится на селе невозможно», — отметили в комитете, пишет РИА «Новости». Однако для создания проекта, отмечает агентство, необходимо сначала дать определение, что такое навоз, разработать технологию обращения с ним.

Ранее российские производители молока, как сообщает «Национальная служба новостей», обратились в правительство с просьбой снизить требования к использованию навоза. Сейчас, по действующим нормам, он относится к удобрениям и на обращение с ним необходима лицензия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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