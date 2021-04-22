В Совфеде разработают законопроект о навозе

В Совете Федерации планируют разработать проект, который будет регулировать обращение с навозом. Об этом заявили в бюджетном комитете.
«Мы сейчас в Совете Федерации пытаемся разработать законопроект, который регулировал бы обращение навоза. Потому что отбиться без этого документа становится на селе невозможно», — отметили в комитете, пишет РИА «Новости». Однако для создания проекта, отмечает агентство, необходимо сначала дать определение, что такое навоз, разработать технологию обращения с ним.
Ранее российские производители молока, как сообщает «Национальная служба новостей», обратились в правительство с просьбой снизить требования к использованию навоза. Сейчас, по действующим нормам, он относится к удобрениям и на обращение с ним необходима лицензия.
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