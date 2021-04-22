Инфекционист: коронавирус победил грипп в России

Владимир Никифоров отметил, что на прошлой неделе в РФ был зарегистрирован лишь один случай заболевания гриппом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России временно исчез грипп. Он вступил в конфронтацию с коронавирусом, и последний победил. Об этом в беседе с URA.RU заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И.Пирогова, главный инфекционист ФМБА России, доктор медицинских наук Владимир Никифоров.

«Складывается впечатление, что столкнулись грипп и COVID, а так как у них, скажем так, одна и та же кормовая база — человек, они явно вошли в конфронтацию, и COVID победил. У нас на прошлой неделе был зарегистрирован один случай гриппа на всю великую Россию от Калининграда до Хабаровска — ну такого же просто так не бывает », — высказал предположение Никифоров.

Главный инфекционист отметил, что частично на исчезновение инфекционного заболевания в стране могли повлиять прошедшая осенью 2020 года прививочная кампания, а также введенные антиковидные меры — соблюдение дистанции, ношение масок. «Но эти меры практически до нуля грипп бы не снизили все равно. И это касается и всех остальных респираторных вирусов, так как эпидемиология у них точно такая же (аденовирусы и т.д). COVID, как более сильный, просто их всех забил », — подчеркнул он. В стране из-за коронавируса стало меньше, по мнению эксперта, и легких сезонных респираторных вирусных заболеваний.

По мнению главного врача многопрофильного медицинского центра «Лидер медицина», инфекциониста, кандидата медицинских наук Евгения Тимакова на исчезновение гриппа в России сказалось, в первую очередь, закрытие границ. Инфекцию в страну не завезли. Об этом он заявил в беседе с URA.RU. «Плюс, определенная изоляция и недопуск больных с температурой и с признаками ОРВИ на работу, в общественные места и в школу не дает распространяться этим вирусам. Но обычные сезонные вирусы остаются, просто не превышают эпидпорогов», — добавил он.

Ранее ученые заявляли, что пандемия COVID-19 может совпасть в стране с эпидемией гриппа. Это может привести к симбиозу вирусов.