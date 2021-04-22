В ПФР рассказали, как получить пенсию досрочно

Россияне предпенсионного возраста, лишившиеся работы в результате сокращения, могут рассчитывать на досрочную пенсию. Однако для выплат требуется доказать свой статус безработного.
«Пенсия для граждан, лишившихся работы по сокращению штатов, устанавливается в том случае, если отсутствует возможность трудоустроиться», — сообщили в ПФР по Томской области. Сообщается, что в таком случае пенсия назначается по предложению службы занятости на два года раньше принятого пенсионного возраста.
Для досрочных выплат гражданина должны признать безработным. Данный статус присваивается после увольнения в cвязи с ликвидацией организации либо сокращения численности штата работников организации. Также немаловажным условием для присвоения данного статуса служит отсутствие возможности для трудоустройства у службы занятости.
Кроме того, для досрочной пенсии нужен соответствующий страховой стаж. У мужчин он составляет не менее 25 лет, у женщин — 20. Требуемый северный стаж составляет 15 лет при работе на Крайнем Севере и 20 лет — в приравненных к нему районах.
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