Минтруд изменит правила начисления пенсий для части россиян

Минтруд готовит новые правила для части пенсионеров в РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Минтруд предлагает упростить порядок получения пенсий для малочисленных народов Севера. Устанавливать социальные выплаты по старости планируется по специальному списку. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Социальная пенсии по старости гражданам устанавливается на основании сведений, содержащихся в Списке лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации», — говорится в документе. Сейчас для получения выплат таким пенсионерам нужно подтверждать свой статус и место проживания, предоставлять паспорт или свидетельство о рождении с указанием национальности, либо справку от общины или местной администрации.

Ведомство предлагает устанавливать социальную пенсию по старости на основании данных из специального списка Федерального агентства по делам национальностей. В нем находится информация о гражданах, которые относятся к коренным малочисленным народам России. Если пенсионер уже включен в этот список, то органы власти не смогут требовать у него документы о национальности. Планируется, что документ вступит в силу с 7 февраля 2022 года.

Ранее в Пенсионном фонде России напомнили о единовременной выплате в размере 12 100 рублей. Она положена россиянам, достигшим 80 лет. Кроме того, до 1 января 2022 года продлен режим дистанционного предоставления услуг. При этом более половины россиян признались, что их не устраивают пенсии в стране. Только 3% респондентов посчитали, что смогут нормально прожить на пенсию.