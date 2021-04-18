Названы выплаты, которые можно оформить дистанционно

Пенсионный фонд РФ до 1 января 2022 года будет предоставлять услуги дистанционно Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Пенсионном фонде РФ (ПФР) до 1 января 2022 года продлен режим дистанционного предоставления услуг. Постановление опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

«В соответствии с пунктом 1 постановления правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 530 „Об особенностях предоставления государственных и муниципальных услуг в 2021 году“ правление Пенсионного фонда РФ постановляет утвердить прилагаемый временный порядок предоставления государственных услуг. Настоящее постановление действует до 1 января 2022 года», — отмечается в документе.

Таким образом, граждане смогут дистанционно:

подавать через ПФР заявления о назначениях и выплатах пенсий по старости, инвалидности, потере кормильца, за выслугу лет. Также можно направить документы на утверждение накопительной части и получение различных пособий и компенсаций (например, проездки к месту отпуска и обратно для жителей Крайнего Севера), а также социальных доплат. Это также касается ежемесячной денежной выплаты, на которую могут претендовать, в том числе, ветераны войны, инвалиды и ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

оставлять через ПФР заявки о выдаче и распоряжении материнским капиталом. Таким образом, родителям не нужно будет тратить время на оформление сертификата. Отдельную заявку на сайте могут оставить и малообеспеченные семьи на получение ежемесячных выплат из средств маткапитала.

через личный кабинет ПФР россияне смогут оформлять уход за нетрудоспособными людьми — инвалидами первой группы, стариками от 80 лет, пожилыми людьми после операции или при тяжелой болезни. Для этого нуждающемуся нужно подать заявку о согласии на уход, также за пособием необходимо обратиться помощнику. Для обычных категорий граждан выплата составляет 1200 рублей в месяц.

встать на учет в Службу занятости и оформить пособие по безработице. Сделать это можно до 31 июля на сайте «Работа в России» и на портале госуслуг.

оформить на портале госуслуг выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Получить их могут семьи с низкими доходами.

Ранее в Госдуме заявили о том, что власти рассматривают вопрос о предоставлении дополнительных выплат матерям-одиночкам и студенткам в размере одного МРОТ. Также, по данным телеканала 360, в стране вступили в силу изменения об установлении для определенной категории граждан максимального пособия по безработице в размере 75% от заработка, но не более 12 130 рублей.