22 апреля 2021

Ургант высмеял новые льготы для аборигенов ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Многодетные семьи ЯНАО получат чумовой капитал Фото:

Иван Ургант высмеял закон о чумовом капитале, который приняли депутаты регпарламента ЯНАО. Он обсудил это в эфире программы «Вечерний Ургант».

«На Ямале так называют комплект для чума и нарт, стоимость комплекта свыше полмиллиона рублей. Его получат многодетные семьи кочевников. И сейчас многодетные семьи Ямала сказали: „Как хорошо, что снова не квартира“», — пошутил Ургант.

После заявление губернатора о чумовом капитале было создано постановление, которое регламентирует порядок предоставления этой льготы. Вместе с чумом семьям будут выдавать нарты, стоимость комплекта не должна быть больше 580 тысяч рублей. Блогер-миллионник Алексей Пивоваров с иронией отозвался об этом проекте Артюхова. 22 апреля ямальские депутаты приняли закон о поддержке молодых семей кочевников, которым будут предоставлять так называемый чумовой капитал, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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