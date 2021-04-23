Поведение американского президента на климатическом саммите было странным, отметила телеведущая Фото: Kevin Dietsch Zuma\TASS

У президента США Джозефа Байдена есть страх перед российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом телеведущая Ольга Скабеева рассказала эфире программы «60 минут».

По ее мнению, поведение американского президента на климатическом саммите было странным. Несмотря на то, что переговоры шли в режиме видеоконференции, Байден провел большую часть времени в маске. «Президент США единственный из участников форума онлайн-конференции сидел в маске. (…). В глаза Путину Байден, — хотя вот он, Путин перед тобой, гигантский экран, — так ни разу и не посмотрел. Стыдно, может быть, после того словечка „убийца“ или испугался?» — задалась вопросом Скабеева. Сам Байден, не дождавшись окончания встал и удалился, сославшись на то, что у него много дел.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения УрФУ и арабист Юрий Шипицын с мнением Скабеевой не согласен. По его словам, Байден является пешкой в чужой игре. «Байден всего лишь исполняет чьи-то поручения. Я думаю, что он не жалеет о ранее сказанных словах в адрес нашего президента. Дело в том, что Путин отстаивает позицию регионализации, а Байден отстаивает позицию глобализации. Это разные кланы, на мой взгляд, примирение здесь невозможно. Очевидно, что в ближайшей перспективе глобализация победит. Мы берем себе время для того, чтобы подготовиться, так как российская экономика не готова к глобализации. Может, Байдену и стыдно за такое поведение, но он не боится Путина, ему много лет, вряд ли у него есть страх перед кем-то», — сказал Шипицын в разговоре с URA.RU.

17 марта в интервью телеканалу ABC Байден заявил, что считает президента РФ «убийцей». После этого свое возмущение выразили многие мировые лидеры,так как подобные голословные обвинения являются неприемлемыми. Глава России ответил на слова президента США фразой «Кто обзывается — сам так и называется».