Тюменцев арестовали из-за участия в митинге за Навального

В день несанкционированного митинга в Тюмени прошел ряд задержаний Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

Двух жителей Тюмени арестовали после участия в несанкционированной акции «Свободу Навальному». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Тюмени.

«Георгий Зломанов получил 10 суток ареста, он признан виновным по ч. 2 статьи 20.2 КоАП РФ. Сергею Осколкову назначили наказание в 25 суток ареста, по ч.8 статьи 20.2 КоАП РФ», — рассказали URA.RU в пресс-службе Центрального районного суда Тюмени.

Зломанов был осужден за «организацию либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления». Молодой человек — сторонник «Либертарианской партии России», 21 апреля он выложил в соцсети обращение с призывом выходить на улицу.

Сергей Осколков — сотрудник тюменского штаба Навального. Ранее он уже отбывал арест (восемь суток), за второй эпизод тюменцу назначили более суровое наказание. Получить комментарий в местном штабе Навального не удалось — телефон для связи отключен.