Наталья Котова приняла участие в традиционной уборке города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска Наталья Котова 23 апреля вышла с сотрудниками администрации города на традиционный субботник. Чиновники прибрали Сад камней, расположенный возле Областного краеведческого музея, передает корреспондент URA.RU.

«Мы приводим в порядок Сад камней, который пока называем пустырем. В прошлом году волонтеры почистили территорию. Уже несколько лет пытаемся найти инвесторов, которые вложились бы в его благоустройство», — заявила Котова. Мэр добавила, что в этом году администрация продолжит своими силами наводить порядок: оформлена прогулочная зона, установлены лавочки, урны и освещение.

«В этом году мы планируем провести здесь несколько мероприятий, летом будут приглашены скульпторы и художники со всей страны. Итогом фестиваля станут более десятка скульптур. Кроме того, запланирован фестиваль песочных фигур», — уточнила Котова.

На пустыре, именуемом Садом камней, идет субботник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Центрального района Виктор Ереклинцев на велосипеде объезжает территорию, чтобы проверить ход субботников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Наталья Котова: «Мы приводим в порядок Сад камней» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU