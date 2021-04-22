22 апреля 2021
21 апреля 2021

Мэр Челябинска взялась за грабли. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на городском субботнике. Челябинск, уборка территории, котова наталья, субботник
Наталья Котова приняла участие в традиционной уборке города Фото:

Мэр Челябинска Наталья Котова 23 апреля вышла с сотрудниками администрации города на традиционный субботник. Чиновники прибрали Сад камней, расположенный возле Областного краеведческого музея, передает корреспондент URA.RU.

«Мы приводим в порядок Сад камней, который пока называем пустырем. В прошлом году волонтеры почистили территорию. Уже несколько лет пытаемся найти инвесторов, которые вложились бы в его благоустройство», — заявила Котова. Мэр добавила, что в этом году администрация продолжит своими силами наводить порядок: оформлена прогулочная зона, установлены лавочки, урны и освещение.

«В этом году мы планируем провести здесь несколько мероприятий, летом будут приглашены скульпторы и художники со всей страны. Итогом фестиваля станут более десятка скульптур. Кроме того, запланирован фестиваль песочных фигур», — уточнила Котова.

Наталья Котова на городском субботнике. Челябинск
На пустыре, именуемом Садом камней, идет субботник
Фото:
Наталья Котова на городском субботнике. Челябинск
Глава Центрального района Виктор Ереклинцев на велосипеде объезжает территорию, чтобы проверить ход субботников
Фото:
Наталья Котова на городском субботнике. Челябинск
Наталья Котова: «Мы приводим в порядок Сад камней»
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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