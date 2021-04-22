Инсайдер: свердловскому сенатору Чернецкому нашли замену

Аркадий Чернецкий занимает пост сенатора с 2010 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Сенатора от Свердловской области Аркадия Чернецкого в Совете Федерации может сменить замгубернатора Свердловской области Азат Салихов. По словам высокопоставленного собеседника URA.RU, знакомого с ситуацией, Салихов выдвинулся на праймериз «Единой России» именно с такой целью.

«Выдвижение заместителя губернатора Салихова на праймериз „Единой России“ многие восприняли как удар по возможному спикерству Людмилы Бабушкиной в будущем составе законодательного собрания. Но на самом деле Салихов готовится заменить Чернецкого в Совете Федерации», — сообщил инсайдер.

Аркадий Чернецкий на праймериз пока не выдвигался, однако наблюдатели отметили возросшую активность сенатора — он стал чаще появляться на публичных мероприятиях. «Пройдет съезд, будет принято соответствующее решение и вы все узнаете», — прокомментировал Чернецкий в разговоре URA.RU свое участие в выборах в заксобрание. «Думаю, что у журналистов будет еще много версий в отношении меня. Но я уже пояснял, что прежде всего я выдвинулся на праймериз по Красноуфимской территориальной группе именно потому, что много лет поддерживал эти территории в социально-экономическом развитии. Я выдвинулся, чтобы поддержать партию „Единая Россия“. Мое участие в праймериз — своеобразный индикатор уровня доверия ко мне и оценка моей работы от жителей. Речи о сенаторстве или спикере не идет», — прокомментировал Азат Салихов.

Ранее URA.RU сообщало, что заместители губернатора Свердловской области, выдвинувшись на праймериз, поделили зоны влияния на выборы в регионе. Вице-губернатор Сергей Бидонько выдвинулся в Краснотурьинском избирательном округе, замгубернатора Алексей Шмыков — в Каменск-Уральском, их коллега Азат Салихов и министр образования Юрий Биктуганов — в Красноуфимском.