Сергей Бидонько (в центре) и Азат Салихов (справа) курируют выборы в родных для себя территориях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Выдвижение заместителей свердловского губернатора Евгения Куйвашева на праймериз «Единой России» может означать ведение предстоящей избирательной кампании в ручном режиме. Как сообщил URA.RU источник, близкий резиденции главы региона, Свердловская область оказалась поделена на зоны ответственности между соратниками губернатора.

«Совершенно очевидно, что ни в Госдуму, ни в заксобрание они не собираются. Перед каждым из них стоит задача — обеспечить для „Единой России“ победный результат в подведомственной территории», — сказал собеседник агентства. Он напомнил, что вице-губернатор Сергей Бидонько выдвинулся в Краснотурьинском избирательном округе, замгубернатора Алексей Шмыков — в Каменск-Уральском, их коллега Азат Салихов и министр образования Юрий Биктуганов — в Красноуфимском.

Отчасти такую точку зрения подтверждают и сами чиновники — они отметили, что выдвинулись в родных для себя территориях, где пользуются авторитетом. «Для меня участие в праймериз [нужно, чтобы] понять, как люди, для которых мы работаем, относятся ко мне», — ранее прокомментировал свое решение Бидонько. «Я был мэром Каменска-Уральского, работал с населением… Поэтому я выдвинул свою кандидатуру», — сказал Шмыков. «Решение принято по итогу работы на этой территории вот уже на протяжении 8-9 лет. Дело в том, что все эти годы мы тесно работали с администрациями муниципальных образований, входящих в территориальную группу», — пояснил выдвижение Салихов.

Политолог Михаил Коробельников отметил, что для чиновников высокого ранга такие шаги — попытка, с одной стороны, повысить свой политический вес, а с другой — использовать личный авторитет в «родных» территориях для успеха ЕР. «Если партия не получит хороший результат, то любые сегодняшние стратегические построения могут быть пересмотрены. Поэтому сегодня у них первостепенная задача обеспечить победу „Единой России“. А уж потом будут приниматься решения — идти ли им в депутаты или оставаться чиновниками», — констатировал эксперт.