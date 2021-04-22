Дорожники и чиновники попросили не мешать укладке асфальта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В селе Миасское Красноармейского района Челябинской области жители отремонтировали дорогу ватными матрасами. Соответствующее фото 23 апреля появилось в группе во «ВКонтакте» «Миасское_Live [СЛУШОК]». Глава села отозвался в разговоре с URA.RU об этом, как о шутке.

«Ремонт дорог в Миасском! Ул. Торговая. Нанотехнологии», — подписаны фотографии в сообществе с авторством Алексея Алешкина. Жители оценили шутку и комментируют, что «так действительно лучше».

«Подрядчик буквально вчера срезал асфальт и приостановил работы на ночь по техническим причинам, а какие-то шутники тут же закрыли этот участок матрасами. Уже к обеду дорожники сделали половину работ», — заявил URA.RU глава села Алексей Липп.

Чиновник добавил, что вокруг дорожных работ сразу были установлены знаки, но их уже украли. Сами матрасы пролежали в яме совсем недолго. «Как на субботник выйти, так нет никого, а как шутить — так пожалуйста. Пусть лучше не мешают работать, для людей же стараемся побыстрее закончить укладку асфальта», — добавил URA.RU Липп.

Фрезу прикрыли ватными матрасами Фото из группы во «ВКонтакте» «Миасское_Live [СЛУШОК]»

Четыре ватных матраса веселеньких расцветок прикрыли яму Фото из группы во «ВКонтакте» «Миасское_Live [СЛУШОК]»