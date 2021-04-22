Инсайд: Куйвашев хочет остаться на посту после 2022 года

Евгений Куйвашев намерен остаться на своем посту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Несмотря на участившиеся слухи о возможном уходе с поста губернатора Свердловской области, Евгений Куйвашев намерен сохраниться в должности на следующий срок. Об этом, по словам информированного инсайдера, глава региона заявил в ограниченном кругу собеседников.

«Куйвашев в узком кругу сказал, что планирует идти на новый срок», — сообщил собеседник агентства. Он предположил, что участие в праймериз «Единой России» позволит свердловскому губернатору усилить политическое влияние, чтобы гарантировать согласование на следующие шесть лет. В то же время он не исключил, что, если результат выборов в сентябре окажется хорошим, в качестве поощрения главе региона может быть предложен ответственный пост в Москве.

«Выдвижение на праймериз главы региона означает только готовность взять на себя ответственность за итоги выборов на территории своего региона. В случае успеха он получает определенные политические дивиденды», — прокомментировал политолог Михаил Корабельников. Он отметил, что это не будет означать, что глава региона останется в дальнейшем на своем посту или куда-то уйдет.

Политолог Сергей Мошкин подчеркнул, что выдвижение губернатора усилит позиции «Единой России». «Особенно в территория области, где его позиция достаточно прочная», — уточнил он. Он также добавил, что активное участие в выборах позволит Куйвашеву нарастить собственный рейтинг накануне выборов губернатора. «Таких данных нет», — прокомментировала пресс-секретарь Евгения Куйвашева Анна Шкерина вопрос о выдвижении губернатора на новый срок.

Ранее URA.RU сообщало, что telegram-канал «Незыгарь» несколько раз называл Куйвашева аутсайдером. Также были публикации о его возможном переезде в Москву. Однако политологи оценивали его отставку как маловероятную.