На День Победы в Челябинск приедут звезды эстрады Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На празднование Дня Победы в Челябинск приедут Николай Расторгуев с группой «Любэ» и ансамбль «Самоцветы». Визит звезд эстрады в регион подтвердили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска.

«Николай Расторгуев с группой „Любэ“ и ансамбль „Самоцветы“ выступят на концерте, посвященном празднованию 9 Мая. Мероприятие состоится на площадке возле Торгового центра», — уточнили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска. Концерт начнется в 19:00.

Кроме праздничных концертов и фейерверка, который в этом году начнется в 22:00 на набережной реки Миасс (у памятника Столыпину), в Челябинске пройдет торжественное возложение цветов с последующим построением войск на Площади Революции, а также выставка военной техники. Решение о проведении в 2021 году Парада Победы было озвучено 26 марта на заседании оргкомитета, которое проводит губернатор Алексей Текслер. Все приглашенные ветераны должны иметь прививку от коронавируса, чтобы ничего не угрожало их здоровью.

В афише на День Победы много праздничных мероприятий Пресс-служба администрации Челябинска