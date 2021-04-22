В Кургане арестовали девушку, которую унесли с митинга на руках

В Кургане на незаконной акции в поддержку Навального 21 апреля задержали 19 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

Суд назначил наказание участнице незаконной акции в поддержку блогера Алексея Навального, которую полицейские унесли на руках. Анастасии Касьяновой дали 20 суток ареста. Об этом URA.RU сообщили в Курганском городском суде.

«Касьяновой назначено 20 суток административного ареста за участие в незаконной акции по ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления)», — уточнили в суде. Информация об этом также размещена в telegram-канале штаба Навального.

Анастасия Касьянова возглавляет курганское отделение «Весны». Ранее главой это организации был нынешний лидер курганского штаба Навального Алексей Шварц. Еще одной сотруднице штаба Навального Софье Лопатиной суд назначил 40 суток ареста. 10 — за неповиновение сотрудникам полиции, 30 — за организацию незаконного митинга. В группе штаба говорится, что они намерены оспаривать решение в вышестоящей инстанции.

URA.RU писало, что 21 апреля одной из задержанных оказалась девушка, которая отказалась сама идти. Сотрудники полиции попросили участницу акции пройти с ними, так как акция незаконная. «Ну, тогда несите», — заявила жительница Кургана и села на землю. Пятеро полицейских подхватили участницу акции и унесли ее в автозак на руках под ее крики: «Позор».

Главе штаба Навального в Кургане Алексею Шварцу суд назначил 42 суток ареста. Это рекордный срок, который одновременно назначен на заседаниях, связанных с незаконными митингами. До этого за организацию несогласованной акции 23 января Шварц получил 30 суток административного ареста. В феврале ему дали еще 30 суток ареста за вовлечение несовершеннолетних в митинги. Под арестом находились и другие активисты местного штаба Навального, но они получили меньшие сроки. В начале марта Шварца обвинили в нарушении тайны переписки и телефонных переговоров.