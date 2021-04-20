В Кургане началась несанкционированная акция в поддержку блогера Алексея Навального Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

Первые задержания начались на несанкционированной акции в поддержку политика Алексея Навального в Кургане. Одной из задержанных оказалась девушка, которая отказалась сама идти, полицейские ее унесли. Об этом с места событий передает журналист URA.RU.

Сотрудники полиции попросили участницу акции пройти с ними, так как акция незаконная. «Ну, тогда несите», — заявила жительница Кургана и села на землю. Пятеро полицейских подхватили участницу акции и унесли ее в автозак под ее крики: «Позор».

По сведениям инсайдера URA.RU из числа приближенных к силовому ведомству, в Кургане восемь человек были доставлены в автозаки. Из них пятеро считаются задержанными.

Источники из правоохранительных органов также передают, что главная вводная, которую им дали перед митингом, — не допустить шествия участников акции. В УМВД России по Курганской области ситуацию не комментируют. Оперативно получить данные от представителей штаба Навального в Кургане не получилось. На сообщение в мессенджере URA.RU не ответили.

Ранее URA.RU писало, что политологи предрекли провал акции за Навального в Кургане. По их прогнозам, в поддержку политика 21 апреля не придет больше людей, чем было в январе. 23 января на несанкционированную акцию в Кургане, по данным силовиков, пришли 110 человек, по данным местного штаба — около 500. На следующее мероприятие пришло меньше людей. 20 апреля был задержан координатор курганского штаба Алексей Шварц.