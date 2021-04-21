Главу курганского штаба Навального арестовали на рекордный срок

Суд назначил главе курганского штаба Навального Алексею Шварцу 42 суток ареста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

Курганский городской суд назначил главе штаба Алексея Навального в Кургане Алексею Шварцу 42 суток ареста. Это рекордный срок, который одновременно назначен на заседаниях, связанных с незаконными митингами. Информацию о сроках ареста URA.RU сообщил инсайдер, в суде сведения подтвердили.

«Шварц получил 30 суток ареста за призывы к участию в незаконной акции протеста (ст. 20.2 КоАП РФ) и 12 суток за оказание сопротивления сотрудникам полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). Общий срок ареста составил 42 суток», — пояснил инсайдер, знакомый с ситуацией. В пресс-службе Курганского городского суда информацию по срокам ареста Шварца URA.RU подтвердили.

Там уточнили, что материалы административных дел на задержанных на незаконной акции 21 апреля пока в суд не поступили. По сведениям источника, суды по участникам акции начнутся сегодня после обеда. Они продолжатся также завтра и пройдут в режиме видеоконференцсвязи.

URA.RU сообщало, что Шварца задержали 20 апреля. До этого за организацию несогласованной акции 23 января он получил 30 суток административного ареста. В феврале ему дали еще 30 суток ареста за вовлечение несовершеннолетних в митинги. Под арестом находились и другие активисты местного штаба Навального, но они получили меньшие сроки. В начале марта Шварца обвинили в нарушении тайны переписки и телефонных переговоров.