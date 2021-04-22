22 апреля 2021

Свердловского политика замуровали в бетон. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат Госдумы лично взялся за лопату

Куратора свердловских выборов от «Единой России» Максима Иванова замуровали в бетон. Как он сообщил URA.RU, 23 апреля в поселке Пионерский Ирбитского района Свердловской области в основание строящегося спорткомплекса с бассейном была заложена «капсула времени».

«Это красивая традиция. В капсулу положили сочинения местных школьников с посланием потомкам из 2071 года и флешку от министерства агропромышленного комплекса с видеопосланием аграриям будущего. Заодно все участники процесса сфотографировались на полароид, и моментальное фото также добавили в капсулу времени», — рассказал Максим Иванов. Помимо него, в процессе закладки приняли участие замминистра агропромышленного комплекса Семен Власов, депутат областного заксобрания Елена Трескова.

Спорткомплекс строится в рамках программы федерального минсельхоза «Современный облик сельских территорий» — 93% финансирования на возведение новых зданий перечисляется из бюджета РФ. Несколько недель назад в Пышминском городском округе в рамках той же программы началась стройка школы с бассейном. На глазах будущих учеников строители извлекли первый ковш земли из котлована под фундамент здания. Обе заявки на финансирование в Минсельхозе РФ защищал Максим Иванов.

Деньги на строительство спорткомплекса с бассейном в поселке Пионерский удалось выбить из федерального бюджета
В основание фундамента заложили «капсулу времени»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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