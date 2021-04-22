С легендарным разведчиком Николаем Кузнецовым можно будет «пообщаться» с помощью VR-технологий Фонд святой Екатерины

В историческом парке «Россия — моя история» готовят новую выставку, посвященную легендарному разведчику времен Великой Отечественной войны Николаю Кузнецову. С Джеймсом Бондом знаменитого уральца сравнила директор музея Наталья Прошина.

«Выставка „Николай Кузнецов. Герои не умирают“, подготовленная к 75-летию Великой Победы, будет открыта в московском парке на ВДНХ, где станет частью постоянной экспозиции. В Екатеринбурге же авторы новой художественной концепции смогли найти новый фокус, который сделает легендарного разведчика более интересным для молодой аудитории», — рассказала директор музея. В числе новинок — современные световые, звуковые и VR-технологии, которые полностью погрузят посетителей в постоянный диалог с разведчиком.

Проект «Николай Кузнецов. Человек-легенда» раскроет личность сотрудника внешней разведки, который смог уничтожить 11 высших чинов нацистской Германии и был удостоен звания Героя Советского Союза. Даже гитлеровцы признавали, что никогда не сталкивались с агентом такого высокого класса.

Создание выставки взяли на себя учредители Фонда святой Екатерины — генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский. «Новый проект о Николае Кузнецове — это невероятное сочетание уникальных исторических архивных материалов и современных мультимедийных технологий. Каждая часть экспозиции будет по-новому раскрывать многогранную личность знаменитого советского разведчика», — заявил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев. Ранее музей памяти героя открыли в Екатеринбурге при участии известного актера Сергея Безрукова.

Монтаж выставки закончат к Дню Победы Фонд святой Екатерины