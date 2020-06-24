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Ранее URA.RU сообщало об открытии музея Николая Кузнецова, представило рассказ главы датской фирмы «Кворнинг дизайн» Арне Кворнинга о том, как создавалась выставка , репортаж о тайных знаках экспозиции, рассказало шесть фантастических историй о легендарном разведчике и опубликовало интервью его племянницы Елены Сакныне о том, нужно переносить на Урал останки Кузнецова из Львова, где его могила подвергается осквернению .

«Свершилось. Мысль, что в нашем городе должен быть музей Кузнецова, была давно. Этот современный музей — обращение к молодежи, которая уже плохо знает героев войны, сравнивает их с киношными героями. Будем надеяться, что Николай Кузнецов, этот реальный герой, удивит нынешнее поколение», — заявила на церемонии открытии племянница Кузнецова Елена Сакныне.

«Мы сегодня прикоснулись к величайшей истории, — прокомментировал URA.RU командующий войсками ЦВО Александр Лапин. — Кузнецов — пример не только для сегодняшних разведчиков, но и для всех, кто посвятил себя служению Отечеству».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил меценатов из «Русской медной компании», на средства которой создавался музей. А глава ассоциации парков «Россия — Моя история» Иван Есин зачитал телеграмму от помощника президента РФ Владимира Мединского. «Он [Кузнецов] был и остается подлинным народным героем», — говорится в послании. Мединский вспомнил слова первого космонавта Юрия Гагарина, говорившего, что подвиг Кузнецова был для него примером. «Это настоящий герой, стана должна им гордиться, иначе мы забудем самих себя. Герои не умирают, когда не предаются забвению», — сказал Мединский.

После осмотра экспозиции гости не смогли сдержать эмоций. Первым ими поделился актер Сергей Безруков, сыгравший разведчика в сериале «Оптимисты». «Мое героя сложно сравнивать с Кузнецовым: он сотрудник МИД, и его задача — предотвратить войну во время Карибского кризиса. А здесь настоящий герой — Николай Иванович Кузнецов. Я поздравляю Екатеринбург с появлением современного интерактивного музея, направленного на то, чтобы самое юное поколение знало имя Кузнецова», — сказал Безруков.

Кроме актера Сергея Безрукова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева выставку осмотрели глава ассоциации парков «Россия — Моя история» Иван Есин, командующий войсками ЦВО Александр Лапин, глава свердловского УФСБ Алексей Зиновьев, шеф свердловской полиции Александр Мешков, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин (профинансировавший создание экспозиции), глава УГМК Андрей Козицын, глава компании «Сима-ленд» Андрей Симановский.

В Екатеринбурге 24 июня открылся музей разведчика Николая Кузнецова, открывшийся в парке «Россия — Моя история». На торжественном мероприятии было множество VIP, передает с места корреспондент URA.RU.

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