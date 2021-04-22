Якушев: Курганская область освободится от долгов перед банками

Полпред президента Владимир Якушев провел пресс-конференцию после послания Путина Федеральному собранию Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев назвал Курганскую область в числе регионов, которые смогут заменить кредиты в коммерческих банках бюджетными средствами. Об этом он рассказал на пресс-конференции на тему «Послание президента 2021 — ключевые задачи и механизмы их решения».

«Давно назревшая тема накопленных региональных долгов. Президент [Владимир Путин] сказал, что коммерческие долги нужно заменить на бюджетные. Снять то обременение, которое регион платит коммерческим банкам. С точки зрения замены, это у нас Курган, имеющий такую задолженность», — отметил Якушев.

Также полпред отметил возможность для регионов привлечь льготные кредиты на 15 лет под ставку 3% годовых для развития инфраструктуры. До 2024 года на эти цели будет выделено 500 млрд рублей. «Субъекты Уральского федерального округа должны проявить инициативу и подготовить предложения. Сейчас будет рутинная техническая работа с Минфином, с региональными правительствами, для того, чтобы этими инструментами грамотно воспользоваться», — отметил Якушев.

URA.RU писало, что госдолг Курганской области находится в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом РФ. 11,6 млрд рублей власти должны кредитными организациями, еще пять миллиардов — федеральной казне по бюджетным кредитам. Постановлением правительства РФ, принятым в конце апреля, в 2020 году Курганскую область освободили от выплаты долгов по бюджетным кредитам в 655,5 млн рублей, платежи перенесли на последующие годы.