Челябинцы узнали о подмене своих детей в роддоме и требуют 40 млн

Двух новорожденных девочек подменили в роддоме 38 лет назад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в Кизильском районном суде стартуют два судебных процесса с требованием компенсации у Министерства финансов РФ за подмену новорожденных девочек в роддоме. О том, что детей подменили, подтвердил ДНК-тест. Перспективы процесса раскрыл в разговоре с URA.RU правозащитник Вячеслав Курилин, представляющий интересы истцов. Первые заседания пройдут 27 апреля.

Один иск подала Василя Баймурзина, второй Валентина Баулина. Обе женщины 38 лет назад родили в местном роддоме дочек. Василя назвала свою дочь Гульсиной, Валентина — Аленой. Дочки были не похожи на родителей, и возникли подозрения о подмене. Много лет спустя семьям удалось встретиться, договориться и провести ДНК-тест. Результаты, озвученные в эфире ток-шоу «ДНК», подтвердили, что матери воспитывали чужих детей. Женщины подали в суд, требуя компенсацию.

«Матери и дочери требуют по 10 миллионов компенсации каждой, — уточнил Курилин. — Объективно на основе уже завершенных аналогичных дел они могут рассчитывать на компенсацию морального вреда в размере одного-полутора миллиона рублей каждой».

Курилин добавил, что в случае, если Минфин России не будет отрицать в суде факт подмены, процесс может быть завершен в течение 2-3 месяцев. В противном случае потребуются новые экспертизы, которые затянут итог. «Если учесть, что семьям принесла свои официальные извинения руководитель Кизильского роддома, мы рассчитываем на короткое разрешение спора», — добавил URA.RU Курилин.

Аналогичный иск уже выигрывали челябинки Екатерина Туганова и Люция Рамазанова в 2018 году. Они требовали компенсацию морального вреда в сумме 20 млн рублей, суд присудил выплатить по миллиону рублей каждой.