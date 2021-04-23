Сайт Кремля перестал работать после заявления президента России Владимира Путина о длинных выходных в мае. Войти туда оказалось невозможно.
Россияне не могут попасть на сайт Кремля после того, как Путин объявил длинные выходные на майские праздники, с 1 по 11 число. По запросу появляется ошибка 403, доступ запрещен. Также рухнули сайты РЖД и информагентства ТАСС, уточняет телеканал 360.
На момент написания новости железнодорожники уже частично устранили проблему на своем портале. Трудности со входом на сайт Кремля сохраняются лишь у некоторых пользователей. Попасть на ТАСС по-прежнему невозможно.
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