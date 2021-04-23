После новости о длинных выходных упал сайт Кремля. Скрин

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Вход на сайты Кремля, РЖД и ТАСС оказался заблокирован Фото:

Сайт Кремля перестал работать после заявления президента России Владимира Путина о длинных выходных в мае. Войти туда оказалось невозможно.

Россияне не могут попасть на сайт Кремля после того, как Путин объявил длинные выходные на майские праздники, с 1 по 11 число. По запросу появляется ошибка 403, доступ запрещен. Также рухнули сайты РЖД и информагентства ТАСС, уточняет телеканал 360.

На момент написания новости железнодорожники уже частично устранили проблему на своем портале. Трудности со входом на сайт Кремля сохраняются лишь у некоторых пользователей. Попасть на ТАСС по-прежнему невозможно.

У части пользователей до сих пор не получается войти на сайт Кремля
Часть пользователей не может попасть на сайт РЖД
Также ограничен доступ к информагентству ТАСС

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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