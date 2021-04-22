Коммунальщики грели мокрый асфальт, чтобы нанести дорожную разметку Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жителей Сургута удивила работа коммунальщиков, которые огнем отогревали мокрый асфальт, чтобы нанести дорожную разметку. Об этом сообщила сургутянка в социальных сетях.

«Греют асфальт, чтобы нанести разметку. Артисты такие», — прокомментировала местная жительница в сообществе «ЧП Сургут» во «Вконтакте».

Как рассказали URA.RU в городской администрации, разметку нужно нанести для безопасности пешеходов. «Температура асфальта для нанесения разметки должна быть не ниже +5 градусов. Поэтому дорожные службы „догревают“ асфальт. Разметку наносить нужно в любом случае — безопасность пешеходов в приоритете. Если разметка сотрется в течение трех месяцев, то наносить ее повторно подрядчики будут за свой счет в рамках гарантии» — пояснили в мэрии Сургута.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО дорожники проводят ямочный ремонт в снегопад. Однако в мэрии заверили, что технологии это делать позволяют.

Скрин поста в сообществе «ЧП Сургут» во «Вконтакте»