22 апреля 2021

Дорожники ХМАО огнем сушат асфальт, чтобы нанести разметку. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Впитывающий асфальт на городской набережной на участке от ул. Малышева до ул. Куйбышева. Екатеринбург, асфальт, благоустройство
Коммунальщики грели мокрый асфальт, чтобы нанести дорожную разметку Фото:

Жителей Сургута удивила работа коммунальщиков, которые огнем отогревали мокрый асфальт, чтобы нанести дорожную разметку. Об этом сообщила сургутянка в социальных сетях.

«Греют асфальт, чтобы нанести разметку. Артисты такие», — прокомментировала местная жительница в сообществе «ЧП Сургут» во «Вконтакте».

Как рассказали URA.RU в городской администрации, разметку нужно нанести для безопасности пешеходов. «Температура асфальта для нанесения разметки должна быть не ниже +5 градусов. Поэтому дорожные службы „догревают“ асфальт. Разметку наносить нужно в любом случае — безопасность пешеходов в приоритете. Если разметка сотрется в течение трех месяцев, то наносить ее повторно подрядчики будут за свой счет в рамках гарантии» — пояснили в мэрии Сургута.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО дорожники проводят ямочный ремонт в снегопад. Однако в мэрии заверили, что технологии это делать позволяют.

Скрин поста в сообществе «ЧП Сургут» во «Вконтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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