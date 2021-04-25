В свердловской резиденции усилил влияние один из замгубернатора

Олег Чемезов работает в правительстве Свердловской области два года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В правительстве Свердловской области обсуждают усиливающееся влияние заместителя губернатора Олега Чемезова. По данным высокопоставленного инсайдера, он активно лоббирует кадровые назначения, а также выполняет особые поручения губернатора.

«Чемезов активно выходит за пределы своих полномочий, много интересов у него в IT-бизнесе, он напрямую контактирует с олигархами», — сообщил инсайдер. Он добавил, что в последнее время Чемезов нередко выезжает в территории области, где успешно решает даже несвойственные ему по функционалу задачи. Собеседник агентства напомнил, что программная статья губернатора Куйвашева в «Областной газете» была напечатана в тот же день, что аналогичная статья Чемезова. «Это уже какие-то губернаторские амбиции», — оценил инсайдер.

Политолог Михаил Корабельников напомнил, что Чемезов был одним из самых влиятельных чиновников в «тюменской матрешке». «Он очень сильный аппаратчик, знает, как взять под контроль самые разные сферы в правительстве Свердловской области. Это его стиль работы, и он по-другому работать не будет», — отметил Коробельников. Он добавил, что сложно судить, может ли Чемезов в будущем стать губернатором одного из регионов: «Решение об этом принимают определенные люди, у меня нет доступа к их мозгам». В то же время политолог отметил, что Чемезов является «человеком команды».

Сам Чемезов заявил URA.RU, что не видит смысла комментировать сплетни и досужие вымыслы. «Я просто честно делаю свою работу и решаю поставленные руководителем задачи», — отметил он.

Ранее URA.RU сообщало, что Олег Чемезов будет курировать работу регионального минфина. Также была информация, что он лоббирует кадровые перестановки в екатеринбургском «Водоканале».