В свердловском правительстве изменился баланс сил

Олегу Чемезову достался важный ресурс Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

В свердловском правительстве перераспределены полномочия заместителей губернатора. Согласно указу, подписанному главой региона Евгением Куйвашевым (опубликован на сайте правовой информации), заместитель губернатора Олег Чемезов получит контроль над региональным минфином. Также новый куратор появится у департамента, контролирующего животный мир.

Согласно опубликованному указу, утратил силу раздел, касающийся обязанностей главы минфина Свердловской области Галины Кулаченко. Курировать работу минфина и управлять средствами областного бюджета будет Олег Чемезов. В его обязанности по-прежнему будет входить координация работы министерства экономики, департаменты госзакупок, труда и занятости, а также информатизации и связи Свердловской области.

Также новый ответственный будет за координацию деятельности по охране, контролю и регулированию животного мира. Согласно новому документу, она передана заместителю губернатора Азату Салихову. Ранее эту обязанность исполнял первый зам губернатора.

Как ранее сообщало URA.RU, были определены обязанности первого заместителя губернатора Свердловской области. Ожидается, что на этом посту 26 января будет утвержден экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Его пост занял бывший первый зам губернатора Алексей Орлов. После ухода главы минфина Галины Кулаченко на ее пост назначен и. о. руководителя Александр Старков.