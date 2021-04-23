Жириновский предложил добавить россиянам еще неделю отдыха

Россиянам нужно дать еще неделю отдыха в рамках их отпусков. Ввести такую меру вместо длинных праздников предложил в своем Twitter лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
«Предлагаем добавить к отпуску граждан семь дней каникул, чтобы люди сами решали, когда отдыхать», — написал Жириновский в Twitter. Он объяснил, что слишком долгий отдых вредит экономике и бизнесу. Поэтому лучше дать гражданам свободу больше отдыхать без вреда для экономики, объяснил Жириновский.
Политик подчеркнул, что длинные выходные сейчас — это разовая акция. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко уже предложила сделать майские выходные постоянными за счет сокращения других праздников, пишет RT. Ранее российский президент Владимир Путин объявил, что майские выходные в честь праздников продлятся с 1 по 11 мая. После этого обрушились сайты Кремля и РЖД, напоминает телеканал 360.
Выходные 1-10 мая — разовая акция, чтобы снизить заражаемость коронавирусом. Отдыхать много вредно: страдает экономика и бизнес. предлагаем добавить к отпуску граждан 7 дней каникул, чтобы люди сами решали, когда отдыхать. Важно дать людям свободу и избежать вреда экономике.— Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) April 23, 2021
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