Жириновский предложил добавить россиянам еще неделю отдыха

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Владимир Жириновский придумал, как удлинить отдых россиян без вреда для экономики Фото:

Россиянам нужно дать еще неделю отдыха в рамках их отпусков. Ввести такую меру вместо длинных праздников предложил в своем Twitter лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

«Предлагаем добавить к отпуску граждан семь дней каникул, чтобы люди сами решали, когда отдыхать», — написал Жириновский в Twitter. Он объяснил, что слишком долгий отдых вредит экономике и бизнесу. Поэтому лучше дать гражданам свободу больше отдыхать без вреда для экономики, объяснил Жириновский.

Политик подчеркнул, что длинные выходные сейчас — это разовая акция. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко уже предложила сделать майские выходные постоянными за счет сокращения других праздников, пишет RT. Ранее российский президент Владимир Путин объявил, что майские выходные в честь праздников продлятся с 1 по 11 мая. После этого обрушились сайты Кремля и РЖД, напоминает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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